Vistas al mar, pisos de mármol...así es el nuevo apartamento de $8 millones de Thalía y Tommy Mottola Fuentes en Miami revelaron que la pareja pagó $2,026 dólares por pie cuadrado para adquirir el lujoso condominio ubicado en el Surf Club Four Seasons. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este será uno de los veranos más inolvidables para Thalía y su marido, el productor y empresario Tommy Mottola, pues fuentes en Miami acaban de revela que la cantante y el productor acaban de adquirir un espectacular condominio en dicha localidad por la impactante suma de $8 millones de dólares. La propiedad está ubicada en la nueva torre de The Surf Club in Surfside que forma parte del lujoso Four Seasons Residences y tiene espectaculares vistas al mar. El piso abarca una superficie de 3,948, pies cuadrados, es decir que la pareja desembolsó $2,026 por pie cuadrado para adquirir su nuevo espacio, según detalla el sitio The Real Deal, que primero difundió la noticia. Según dicha fuente, la propiedad fue adquirida por Ariadna S. Miranda (nombre de pila de la actriz y cantante mexicana) y Mottola por medio de una empresa llamada TNT Miami LLC. La pareja -que tiene dos hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro Mottola- disfrutará de cinco baños, cocina de diseñador, playas y piscinas espectaculares, restaurantes exclusivos y amenidades de lujo. Las residencias de Four Seasons cuentan con un público sumamente exclusivos -y adinerado-, en su locación de Fort Luaderdale ofrece un servicio que conecta a jets privados con sus residencias: Una mesa con incrustaciones de hueso en una de las lujosas residencias del Surf Club: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalía y su marido formarán parte de un exclusivo grupo de vecinos que han adquirido propiedades en dicha torre y que incluyen a Sandeep Mathrani, CEO de la empresa WeWorks; Pat Riley, presidente del equipo Miami Heat; Eric Lefkofsky,, fundador de Groupon, y a Charles Jenkins Jr., antiguo presidente de los supermercados Publix. En la torre hay aproximadamente 150 condominios, además de una sucursaral del restaurante italiano La Sirenuse, así como un restaurante del chef Thomas Keller. El diseño arquitectónico va firmado por el aclamado Richard Meier.

