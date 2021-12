¡Thalía y Tommy Mottola celebran sus 21 años de casados! Thalía y su esposo Tommy Mottola han estado celebrando el aniversario del día en que se dieron el sí en una lujosa boda en la ciudad de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía y Tommy Mottola Thalía y Tommy Mottola | Credit: Michael Tran/FilmMagic Thalía y su esposo Tommy Mottola han estado celebrando este jueves el aniversario del día en que se dieron el sí en una lujosa boda en la ciudad de Nueva York. Ahora que llevan 21 años de matrimonio, la pareja se dedicó emotivos mensajes de felicitación en redes sociales. "Diciembre del año 2000 en una helada noche en Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti mi amor Tommy Mottola. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio", escribió Thalía en Instagram. "Enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. 🤗¡TE AMOOOOO mi amooooor!", añadió. "Por muchos años más de amor, de complicidad, de compañerismo, de sueños en común a tu lado. ¡¡Te amo!!! Feliz aniversario de bodas. 🍾🥂🥰", dijo la cantante y actriz. Por su parte, el productor musical no se quedó atrás y sorprendió a Thalía con una emotiva felicitación. "¡Feliz aniversario Thalía! No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz, gozoso y completo que estas fotos de este día!! Y… ¡tengo la suerte de despertar con tu hermosa luz y el amor que me han regalado! TE AMO MUCHO por SIEMPRE Mi Bebé Mi Cielo Mi Amor‼", dijo. Ambos compartieron momentos de la boda donde Thalía lució un hermoso vestido de novias del diseñador mexicano Mitzy, a quien la intérprete prefirió antes que a Christian Dior, quien en un primer momento Mottola quería que hiciera el vestido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos fueron los mensajes de felicitación que los seguidores dejaron a la pareja en este aniversario. "Felicidades queridos @thalia y @tommymottola, que Dios siga nutriendo ese amor! Un abrazo grande"; "feliz aniversario hermosa"; "impresionante, cómo olvidar ese día! Una princesa", "eras y serás la novia mássss bonita, mira esa sonrisa", le dijeron. Hoy el matrimonio tiene dos hijos que son su adoración: Sabrina Sakaë, de 14 años; y Alejandro Mottola Sodi, de 10 años.

