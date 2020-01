Thalía y Laura Zapata se muestran más unidas que nunca en un emotivo video Después de una temporada sin mantener una relación estrecha, ambas hermanas han demostrado que la familia está por encima de todo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del cumpleaños 102 años de la abuelita de Thalía, la familia le ha preparado una preciosa celebración a la veterana de la familia que nos ha enternecido por las imágenes. A través de las redes hemos sido testigos del entrañable momento en que Eva Mange sopla las velas junto a una de sus nietas, Laura Zapata que cariñosamente le decía: “sóplale, apaga tus velitas.” Aunque en las imágenes no aparece Thalía, que no pudo estar allí con ellos, hubo un precioso momento que los periodistas pudieron captar donde la cantante llama a su abuela por una videollamada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento estuvo lleno de ternura no solo por porque la cantante felicitó a su abuelita en su día tan especial sino porque se pudo ver a Laura y Thalía unidas y felices a pesar de los altibajos que ha tenido su relación. La malvada de Esmeralda se mostró sonriente al hablar con su hermana, con quien bromeó e intercambió unas bonitas palabras que recogieron los medios. Image zoom Atrás quedan, al menos por ahora, los enfrentamientos y malos rollos de los que fuimos partícipes y que Laura no tuvo problema en expresar públicamente. Advertisement

