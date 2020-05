¡Thalía y Erik Rubín se reencuentran después de años en redes y reviven un éxito de Timbiriche! Los compañeros del famoso grupo juvenil Timbiriche protagonizaron un entrañable momento en redes que emocionó a sus fans de toda la vida. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cómo olvidar aquellos jovenzuelos de Timbiriche que tanto nos hicieron bailar y cantar allá por los 80. Más de tres décadas después dos de sus integrantes se han reencontrado en las redes y nos han regalado un momento mítico del famoso grupo mexicano. Thalía y Erik Rubín recurrieron al Tik Tok para volver a interpretar el famoso "No sé si es amor", más en concreto la primera parte donde los enamorados se llaman y tienen una conversación de lo más romántica. "Es que me da pena", repetía la cantante haciéndonos viajar a esos tiempos que ya no volverán. Con más años y más experiencia, los amigos y colegas lo hicieron de maravilla y sus fans explotaron de alegría ante este momentazo. En realidad la travesura la inició Thalía hace unos días. La también actriz es ya la reina del Tik Tok así que se animó con esta divertida interpretación a la que Erik respondió de lo más caballeroso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En respuesta a mi adorada Thalía. Me rehusaba al Tic toc y caí. No se pierdan mis brackets", escribió en su perfil de Instagram junto a la imperdible escena. Una oportunidad única que nos hizo viajar en el tiempo a una etapa dorada. Timbiriche desapareció en 1989 dejando un montón de bonitas canciones y momentos inolvidables. En el 2013 Thalía y Erik, exnovietes y ahora buenos amigos, volvieron a cantar juntos el tema "La apuesta", dentro del disco en vivo de la cantante, "Habítame siempre". Una gozada verles juntos de nuevo. ¡Gracias!

