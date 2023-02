Así reaccionan Thalía y Tommy Mottola a los rumores de crisis La pareja compartió mensajes por separado desde sus redes después de todo lo que se está diciendo sobre ellos y su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras el mundo se pregunta si realmente están separados y viven una crisis, Thalía y Tommy Mottola dejan al descubierto en qué andan. Como respuesta a todo lo que se está diciendo al respecto, la pareja compartió momentos de su día a día y su felicidad, más allá de la supuesta ruptura que algunos han dejado caer. Tanto la cantante como su esposo se mostraron encantados y dichosos en su casa y haciendo las cosas que más les gustan. A través de sus historias de Instagram, ambos transmitieron alegría y tranquilidad en medio de tantos comentarios negativos sobre su vida. Thalía y Tommy Mottola Thalía y Tommy Mottola | Credit: (Photo by Walter McBride/WireImage) Mientras que Thalía se mostraba disfrutando de la nueva serie sobre la vida de Miguel Bosé con la que parecía estar encantada, Tommy se dejó ver en su cocina preparando uno de los ricos platos italianos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy viendo la de Bosé, felicidades Bastón, felicidades Mauri, Toñito, qué padre está la verdad, espectacular", expresó la intérprete en sus historias de Instagram. Incluso bromeó con uno de los personajes de la serie. "Aquí está nuestro querido Julio Iglesias... ¡Bueno, no les quiero poner más!", dijo con su gran sentido del humor. Thalía Thalía alaba la serie de Miguel Bosé | Credit: IG/Thalía Tommy Mottola Tommy Mottola cocinando un rico plato de fusilli | Credit: IT/Tommy Mottola Tommy también publicó unas divertidas historias en la misma red, haciendo un nuevo y, por lo que se podía ver, exquisito platillo de pasta. "Delicioso... Añado la pasta a la salsa y ya está, un poco de fusilli, marinara con salchichas, y hecho", dijo el productor. Unas imágenes que muestran su paz, su vida tranquila en el hogar y ajena a todo lo que se está diciendo sobre su situación personal.

