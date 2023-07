Thalía llena de caricias a Tommy Mottola y le dedica este mensaje por su cumpleaños Thalía celebró el cumpleaños 75 de su esposo Tommy Mottola con este emotivo mensaje y llenándolo de caricias. ¡Míralos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía compartió un video en Instagram sentada encima de su esposo Tommy Mottola y llenando de caricias al productor musical. La cantante y actriz mexicana le dedicó un amoroso mensaje por su cumpleaños 75. "Feliz cumpleaños a mi bello esposo Tommy Mottola, te mereces todas las bendiciones, toda la felicidad, todo el amor en el mundo", expresó la estrella de telenovelas como María Mercedes, María la del barrio y Marimar. Tras acallar rumores de ruptura hace meses, la pareja luce más enamorada que nunca. "Dios te bendiga mi corazón. Tú eres una verdadera inspiración, un maravilloso padre, un increíble compañero y un genio incomparable. Que este año esté lleno de buena salud, sonrisas, abrazos y amor, en el nombre de Jesús", añadió la cantante de 51 años. Thalia Tommy Mottola Credit: Jamie McCarthy/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos como Lili Estefan, Charytín y Erika Ender también felicitaron al legendario productor estadounidense. "¡Te amo mi amor! ¡Feliz cumpleaños al más hermoso!", concluyó la estrella mexicana en el mensaje para Tommy Mottola. Y él le respondió en Instagram: "Tú eres el amor y la luz de mi vida, cada día brillas. Te amo para siempre mi bella ángel". Thalia Tommy Mottola Credit: Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images Hace más de 20 años la pareja se juró amor eterno en una boda de ensueño en la catedral de San Patricio en Nueva York. Thalía celebró el cumpleaños 12 de su hijo Matthew en junio, con un tierno mensaje para el adolescente. "¡Amor mío hoy cumples 12 años! Gracias por iluminar mi vida con tu alegría, con tu presencia y tu compañía. Por dejarme experimentar y descubrir este planeta a través de tus ojitos", escribió la también mamá de Sabrina, de 15 años. Sin duda celebrar por todo lo alto los cumpleaños de sus seres queridos es algo que la cantante disfruta.

