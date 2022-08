¡Thalía tira la casa por la ventana en una espectacular fiesta por su 51 cumpleaños! La cantante organizó un festejo por todo lo alto en el que no faltó su compañera de locas aventuras, su amiga Lili Estefan. "¡Qué manera de celebrar mi cumpleaños!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo grande y con las risas como sus principales ingredientes, Thalía celebró una fiesta a todo color por su 51 cumpleaños en Miami. Vestida de gala, con plumas y brillantes incluidos, la cantante no se ahorró en detalles para festejar este nuevo año. ¡Y lo hizo en la mejor compañía! "¡Qué manera de celebrar mi cumpleaños! Bien acompañada, apapachada, llena de risas, de cariño y de alegría! Gracias por esta noche maravillosa! Feliz cumpleaños a mí", escribió junto a unas explosivas imágenes. Thalía Thalía | Credit: (Photo by Walter McBride/WireImage) Además de su esposo, Tommy Mottola, no faltaron su amiga del alma y compañera de aventuras, Lili Estefan, con quien se mostró de lo más divertida y juguetona. Allí también estuvieron Gloria y Emilio Estefan quienes no quisieron perderse este día tan especial para la también actriz mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Especialmente impresionante fue la exquisita tarta de cinco pisos que podría perfectamente haber sido para una boda. En esta cena tampoco faltaron los brindis con cócteles, el sushi y, por supuesto, la música para bailarla con todas las ganas. "¡Vaya cena!", expresó feliz de la vida Thalía. Una noche de pura alegría y diversión con la que dio la bienvenida a sus espectaculares 51 años. ¡Muchísimas primaveras!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Thalía tira la casa por la ventana en una espectacular fiesta por su 51 cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.