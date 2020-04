Thalía sufre una crisis en plena cuarentena del coronavirus. "Ya no puedo más" Siempre positiva y radiante, en esta ocasión la cantante se ha sincerado para contar uno de los estragos que el encierro está haciendo en ella. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Seamos sinceros, ¿quién no mira el perfil de Thalía en Instagram estos días de encierro? Casi todos. Y es que la cantante mexicana está sacando la actriz cómica que lleva dentro y nos está divirtiendo a lo grande con sus ingeniosos videos y ocurrencias. Un gesto digno de agradecer en esta etapa de confinamiento. Sin embargo, como todo hijo de vecino, la artista y feliz mamá de dos hijos también tiene sus momentos. Sincera y clara como siempre, así lo ha compartido en sus redes sociales. Hay algo que le saca especialmente de quicio y que le está agobiando más de la cuenta en medio de la cuarentena. Con eso de que los pequeños de la casa no van a la escuela, todo ha de hacerse por internet. Hay que imprimir muchas cosas y hacer un mayor uso de la tecnología. El resultado es un caos. "Yo ya no puedo más, se me está friendo el p... cerebro", ha expresado nuestra queridísima Thalía sin pelos en la lengua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz empleaba el tono irónico y, por supuesto, su sentido del humor para hacer frente a esta locura de computadora, wifi, celulares, cables y demás elementos que le están volviendo loca. A ella y a muchas madres con las que se solidariza y a quienes envía un mensaje de apoyo y cariño. Varias de sus compañeras de profesión le contestaron para unirse a esta protesta y mensaje algo desesperado. Entre ellas Alicia Machado y mismísima Veneno Sandoval. "Mi vida real jajajajaja", escribió la colaboradora de Suelta la Sopa. Siempre en clave de humor, Thalía usó sus divertidos filtros, sus tonos de voz tan característicos y esa sonrisa picarona que la hace tan especial. Al final no sabemos cómo terminó la cosa y si logró el objetivo de imprimir el material, lo cierto es que nos hizo pasar un rato de lo más entretenido. ¡Graciasssss! Advertisement

Close Share options

Close View image Thalía sufre una crisis en plena cuarentena del coronavirus. "Ya no puedo más"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.