Thalía enciende las redes con su sexy disfraz de Halloween ¡Mira su transformación! Thalía alborota Instagram con su sensual disfraz de Halloween ¡Mira el atrevido look de la cantante mexicana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía se divirtió jugando con un nuevo look para Halloween. La cantante y actriz mexicana compartió varios videos y fotos en Instagram vestida de "psycho b***h". Con una peluca negra, medias de red, y un bodysuit de vinilo, combinado con guantes y botas negras de charol, Thalía dio vida a una "psicópata sexy". La estrella de 51 años lució un maquillaje impactante, con ojos delineados, pestañas postizas y labios morados. Su esposo, el empresario y productor musical Tommy Mottola quedó encantado con la transformación y comentó en Instagram con emojis de corazones rojos y llamas de fuego. En TikTok, Thalía compartió un video cantando su nuevo tema, titulado "Psycho B****h". La estrella de telenovelas como Marimar, María Mercedes y María la del barrio lució un look similar en el video musical de su tema "Gracias a Dios" en 1995, hace más de 20 años atrás. Thalía también aparece con una peluca negra y un corset de charol en el video musical de este tema, incluído en su disco Extasis. Sin duda la cantante tiene un don camaleónico para sorprender y renovarse. ¿Y qué mejor fecha que Halloween para jugar a los disfraces?

