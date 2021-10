¡Thalía se suma al reto de El juego del calamar! Lo que los seguidores de Thalía no se esperaban era que la cantante también se sumara al reto viral de la serie coreana El juego del calamar, que ahora todos están disfrutando en Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir thalia sexy Credit: thalia instagram Lo que los seguidores de Thalía no se esperaban era que la cantante también se sumara al reto viral de la serie coreana El juego del calamar, que ahora triunfa en Netflix. La mexicana no se podía quedar atrás y compartió en Instagram un video haciendo el reto "Luz verde, luz roja", que consiste en que los jugadores se mantengan quietos o sigan en movimiento según les indica una muñeca de sensores. Thalía vistó con la misma ropa que los personajes de la serie, y se dispuso a jugar, hasta que sonó su canción "Piel morena". ¡Nadie se esperaba el final del video! "Todo iba bien hasta que me pusieron la rola #PielMorena", dijo la mexicana. Enseguida comenzó a bailar al ritmo de su canción. Su video despertó una serie de divertidos comentarios por parte de los seguidores. "Confieso que también me movería a bailar sus canciones", "gracias por hacerme reír en un momento difícil Thalía nunca cambies", "hasta volviste loca a la pobre muñeca", le dijeron. Thalia Credit: Thalia/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie, que se ha popularizado en Netflix, trata de una serie de jugadores con problemas económicos que aceptan participar en desafíos con el fin de obtener el premio de 45.600 millones de wones, la moneda surcoreana. ¿Ya te sumaste al reto viral?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Thalía se suma al reto de El juego del calamar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.