Thalía se muestra sexy en negligé y a su esposo le encantó Thalía volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales con una foto en la que se muestra supersexy en un pijama de su nueva colección. Lissy De La Rosa

Thalía no deja de sorprender últimamente a sus fanáticos en las redes sociales al publicar imágenes donde se muestra supersexy. La cantante mexicana publicó una nueva fotografía donde aparece en un pijama (negligé) corto de estampados florales y encajes en diferentes tonos de azul, rosado y blanco. A la empresaria, propietaria de la línea de ropa y accesorios Thalia Sodi Collection, se la ve en un baño recostada en el tocador luciendo la fina pieza con la chaqueta del conjunto en las manos. "¡En estampado de flores para una noche de eclipse! Noche de eclipse en #powerflower total. Llenando de colores mis sueños. #thaliasodicollection #sweetdreams #love#colors#flowers #happy#thaliasodiintimates", escribió en el mensaje que acompañó la foto, que ha obtenido más de 1,330 comentarios y sobre 109,000 likes. Una de las personas que resalta entre los cientos de comentarios es su esposo, el productor musical estadounidense Tommy Mottola. Con seis corazones y un símbolo del dedo pulgar hacia arriba indicando aprobación, Mottola deja ver que le encantó la imagen que subió su hermosa esposa a su cuenta de Instagram. Instagram de Tommy Mottola Además, Mottola es uno de los más fieles admiradores de su esposa y nunca ha tenido reparos en hacérselo saber a través de las redes sociales. Sus seguidores la colmaron de halagos. "Estás hermosa, besos bombón", le escribió un fanático. Mientras, otro le expresó que lucía muy elegante. Por su parte, una admiradora comentó: "Cómo siempre todo te queda muy lindo". Una fanática de su línea de ropa subrayó que le encantaba dicha pieza.

