¡Thalía se enfrenta a AMLO por sus consejos del coronavirus! La intérprete de Amor a la Mexicana, protesta en redes fuertemente alarmada ante las declaraciones del presidente de México por Covid-19 Mientras que el mundo sufre los devastadores efectos de una terrible e insóita pandemia a causa del coronavirus, la realidad de la propagación del Covid-19 es tan de ciencia ficción que nos cuesta creer que sea de verdad hasta que azota nuestras propias ciudades. Mientras todos los países ruegan a sus ciudadanos que se aislen en casa, no toquen nada fuera de ella y se laven constantemente las manos incluso bajo su propio techo, hoy el presidente de México sorprendió al mundo con unas declaraciones acerca del virus animando a la gente a salir de sus casas, algo que hizo que la mismísima Thalía se subiera por las paredes al escucharlas. "MIRA EL VIDEO COMPLETO EN IGTV / FULL VIDEO ON IGTV‼", urgía la archifamosa Thalía en sus redes. "Luego de ver este video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! #QUEDATEENTUCASA", decía alarmada la bella mexicana. Image zoom "Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmacéuticos, etc.) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible." Image zoom Y en un momento crucial para su querido pueblo mexicano frente a la peligrosísima pandemia que ya filtró su frontera, la intérprete de Amor a la Mexicana se salió de su zona de confort e hizo lo que nunca antes por sus queridos compatriotas: Thalía se enfrentó públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. "Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país". Image zoom Las terribles consecuencias del coronavirus en países como Italia y España deberían ser suficientes como para concienciarnos de que tenemos que escuchar a los científicos. De momento, parece que dejar las calles desiertas es el único modo de contrarrestrar la expansión de este sigiloso enemigo. Muchas celebridades no dejan de expresar constantemente en sus redes ¡quédate en casa!

