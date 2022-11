Thalía rompe el silencio sobre su supuesto ataque a Shakira La cantante mexicana ha emitido un comunicado para aclarar la situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son dos de las más grandes estrellas de la música latina. Shakira y Thalía han sido noticia estos días, esta vez no por su música, sino por unas supuestas declaraciones de la mexicana que no dejaban en muy buen lugar a su colega de profesión. Según un video viralizado en Youtube, la intérprete de "Rosalinda" habría soltado algunos adjetivos no muy positivos sobre "Monotonía", el nuevo trabajo de la colombiana con el que ha arrasado mundialmente. Unas declaraciones que resultaron ser falsas y que se han desmentido de inmediato por parte del equipo de la artista. Thalía Thalía | Credit: (Photo by FilmMagic for Sports Illustrated) Con el fin de aclararlo todo, su agencia de representación Acoustyle Communication, ha lanzado un comunicado donde lo aclara todo. "Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero del 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana con quien mantiene una amistad de años", lee el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, destacó la actitud positiva de la cantante, quien nunca ha hablado mal públicamente de nadie ni abordado situaciones de este estilo. "Thalia siempre se ha caracterizado por ser una persona con mucha luz positiva. Estas declaraciones no concuerdan con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que utilizó este medio para difundir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente algunos medios han hecho eco. Esperamos que todos ustedes quieran repetir esta información, para rectificarla". Asunto más que zanjado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Thalía rompe el silencio sobre su supuesto ataque a Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.