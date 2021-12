Thalía provoca revuelo al mostrar sus pompas: "Mi glúteo está muy feliz esta Navidad" La cantante mostró una imagen de lo más sensual de esta parte de su cuerpo que provocó el caos en las redes ¡y un aluvión de piropos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casi 19 millones de seguidores en Instagram no es por casualidad. Thalía ha cautivado a sus fans por sus casi 4 décadas de carrera y entrega al trabajo, pero también por sus ocurrencias y divertidas salidas de tono. La más reciente tuvo lugar en vísperas de la Navidad con unas imágenes de lo más sensuales que han desatado la pasión y también las risas. Desde el gimnasio de su casa y a punto de ponerse en marcha con las pesas, la cantante mexicana tomó su móvil y grabó un video de su derriere que compartió orgullosa en sus historias de IG. "Yo siento que mi glúteo está muy feliz esta Navidad, miren qué lindo, es un glúteo que no está a dieta y está gozando. Goza, goza, goza, goza, sabrosa", bromeó a ritmo de canción. Thalía Thalía | Credit: IG/Thalía Unas palabras que dejan claro que por muy imagen pública que sea no piensa renunciar a los placeres de la comida y de la vida, ¡y mucho menos en fiestas! SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Con ese tono tan divertido y que tanto gusta a su público reconoció que se la está gozando y no se priva de lo que le gusta gusta. Thalía Thalía | Credit: Mexcalent Thalía es de las artistas que ha demostrado no ser esclava de su figura y sentirse feliz mostrándose al natural, sin trampa ni cartón. Ama su cuerpo y anima que las mujeres no dejen de hacerlo nunca. Aún dándose sus caprichos, el ejercicio siempre es una constante en su vida y así lo demostró en este video posterior donde se puso en marcha, sin muchas ganas, antes de la cena y comida de Navidad. Thalía Thalía | Credit: IG/Thalía "Bueno, hagamos un poco de brazo, haremos eso", bromeó mientras mostraba sus pesas y resto de equipo de su gimnasio. Una buena manera de darle la bienvenida a estas fiestas. ¡Feliz Navidad!

