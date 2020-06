Thalía fulmina a sus 'haters' con este mensaje. "No existen. Punto" La artista ha expresado alto y claro lo que piensa y siente cada vez que es víctima de burlas e insultos por parte de sus detractores en redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La sonrisa y el buen rollo son dos de las señas de identidad que más y mejor definen a Thalía. Reparte alegría y la mejor de las energías cada vez que está en pantalla y con la cuarentena, mucho más. Ella y sus publicaciones en redes nos han aliviado y alejado durante un ratito de tanto dolor y malas noticias. Eso sumado a que no ha parado de trabajar incluso desde casa, pues acaba de lanzar Viva Kids 2, la segunda parte de su álbum infantil para los más peques de la casa, le convierten en una mujer todoterreno y una de las artistas más queridas por el público. Sin embargo, también tiene sus detractores que no se cansan de meterse con ella, sus divertidos videos y sus bromas. ¿Cómo le sientan esas cosas a la artista? Su respuesta es implacable y tajante. "No existen. Punto", dijo a Chiqui Delgado durante su entrevista en El Break de las 7. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Han sido tantos años de eso que realmente no lo veo, entrené mi visión para que solamente se enfoque en las palabras clave que hacen énfasis en mi forma de pensar, amor, felicidad, qué lindo, qué padre, qué cool, bien", comienza diciendo a la presentadora. "Yo no leo las frases que te ponen down, no los escaneo, punto, no existen", dijo un poquito más seria. Ella se queda con todo lo bonito que le ha reportado su carrera y personajes tan representativos como María la del Barrio o Marimar, a día de hoy todavía presentes en los corazones de sus seguidores. "Amo a mi Marimar, amo a todas mis Marías, Marimar y María la del Barrio tienen así un lugarcito en mi corazón, siempre lo van a tener y yo tengo mucho de ellas", dijo con una sonrisa llena de orgullo y cariño. Lo negativo no forma parte de su vida. Está acostumbrada a lidiar con rumores y mentiras, algo que ya se toma a broma. Como que se iba a mudar a Miami con su familia. Nada que ver. "Yo también vi esas noticias, qué maravilla de noticias por favor, me fascinaron! Pero no hay mudanza, mis niños están aquí en la escuela, estamos basados por acá", dijo irónica pero siempre con su toque de humor inigualable. Image zoom mezcalent De momento su vida está en Nueva York donde vive feliz junto a su esposo y sus hijos. La cuarentena les ha permitido tener más tiempo de calidad en familia en el que ha ejercido de mamá más que nunca. Un placer que llena su vida y que le ayuda e inspira en el ámbito profesional en el que siempre nos sorprende. ¡Gracias Thalía"

