Thalía muestra la espectacular decoración navideña de la casa de Lili Estefan La presentadora de El gordo y la flaca (Univision) transformó un año más su hogar en un verdadero espectáculo navideño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía Lili Estefan y Thalía | Credit: Instagram (x2) La Navidad llegó al hogar de Lili Estefan. El espíritu navideño ya invadió la casa de la presentadora del veterano programa de televisión El gordo y la flaca (Univision). Como cada año, la sobrina del productor musical Emilio Estefan tiró, como se suele decir, la casa por la ventana transformando su hogar en un verdadero espectáculo navideño digno de ver. Y si no que se lo pregunten a su amiga Thalía, quien este jueves se presentó por sorpresa en su casa para poder disfrutar en vivo de su espectacular decoración navideña. "Si no vengo yo a ti… Vengo a ver tu Navidad, enséñame tu Navidad", expresó la intérprete de éxitos como 'Arrasando', 'No me enseñaste' o 'Tú y yo' a través de sus historias de Instagram, donde hizo para deleite de sus fans un pequeño tour por algunos de los rincones de su casa. "¿Por qué tú quieres que la gente sepa que yo pongo Navidad antes de Thanksgiving?", preguntó Lili. Desde inflables y figuras gigantes de Papá Noel y otros personajes característicos de esta época tan especial por todo su jardín hasta un tren de tamaño real al que Thalía, invadida por el espíritu de la Navidad, no dudó en subirse para tomarse una foto del recuerdo junto a su amiga; la conductora no escatimó en detalles a la hora de decorar su casa y el resultado es espectacular. "Me encantó verte aunque sean 15 minutos. Eso es suficiente para hacer nuestras locuras", fueron las palabras con las que la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Quinceañera, María la del barrio y Marimar acompañó la divertida grabación que publicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me acabo de dar cuenta que somos más inmaduras que nuestros hijos", comentó por su parte Lili, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram.

