Thalía y su significativo mensaje tras la propagación de coronavirus Thalía envió un mensaje empoderante sobre el coronavirus con la finalidad de que las personas tomen conciencia sobre este mal que está conmocionando al mundo entero. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de sus redes sociales, la cantante Thalía envió un mensaje empoderante sobre el coronavirus con la finalidad de que las personas tomen conciencia sobre este mal que está conmocionando al mundo entero. “¡Lisa para lo que sea! Balance, fuerza, enfoque y certeza en todos nuestros cuerpos. Enfoque y precisión a niveles físico, emocional y espiritual en estos tiempos. Pensemos en plural no en singular. Lo que hagamos desde YA afectará a todos”, escribió la artista mexicana en un post que compartió en su cuenta de Instagram. Image zoom (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS) “Es tiempo de hogar, de familia y de valorar los minutos de cada uno de nuestros días. Es momento de regresar a la raíz de todo, a lo simple y básico del ser. ¡Busquemos refugio para todos con los que amamos! Juegos, pláticas, risas, música, amor, amor y más amor. El universo, DIOS y la energía nos avisan hoy que los poderes que reinan en esta tierra quedan anulados ante este su poder. Ni el gobierno, ni la ciencia, ni la medicina, ni la armada... nada puede con el plan divino que nos ha parado en seco, para recordarnos lo indispensable de vida como la fe, la paz y la familia, los momentos en el PRESENTE, la salud, la oración o meditación, la respiración, el respeto y el cuidado por el otro, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El coronavirus es una amenaza para cualquier ciudadano del mundo, por eso se están tomando las medidas necesarias para evitar la expansión de su contagio. Como medida preventiva contra esta pandemia mundial, numerosas celebridades se están uniendo al hashtag de #yomequedoencasa o #stayhome. “De la mano vamos todos. Es crucial que nos quedemos en casa para no propagar más el virus ¡En casa! Vamos guerreros que todos podemos”, finalizó Thalía. Advertisement

