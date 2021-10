Thalía de luto tras sufrir dolorosa pérdida: "Murió inesperadamente" Con voz muy triste, la cantante compartió la desoladora historia a través de un video en sus redes sociales que llegó al corazón de todos. Que En Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Thalía se ha tenido que despedir de un miembro de su manada al que todos adoraban. Con profunda tristeza, la cantante lo hacía público a través de sus redes sociales y con un video conmovedor. En esta grabación contó lo que había pasado y el vacío tan grande que esta pérdida ha dejado en su vida y en la de los suyos. "Clementina esperando... hace unos días su compañerito de vida murió inesperadamente. Y a pesar de ser bebés y de haber compartido meses de vida, ella espera que él regrese. La tenemos que papachar mucho y hacerla sentir amada", escribió junto a las imágenes. En ellas muestra a esta joven becerrita que acaba de perder a su compañero de juegos, forma parte de la familia de animales que Thalía tiene en su espectacular casa en Nueva York y a los que cuida con profundo amor. La partida de Güero, el otro becerro que muchas veces enseñó la artista a través de sus redes, ha dejado a esta chiquitina sumida en la pena. Siempre estaban juntos jugando y de paseo, pero el inesperado fallecimiento del animal ha pillado a todos desprevenidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora Clementina le espera en la puerta del establo sin saber que ya no volverá. La unión de Thalía, su esposo Tommy Mottola y sus hijos con los animales que tienen es muy especial, son una gran familia de la que siempre dejan constancia públicamente con videos como este. Solo queda mandarle todo el amor a Clementina y a toda la familia de la intérprete. Se les quiere mucho y su viaje al cielo deja mucho dolor. QEPD.

