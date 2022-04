La lujosa excentricidad de Thalía a la hora de comer pizza que no ha pasado desapercibida en las rede sociales "Es muy excéntrico, pero es perfección", reconoció la carismática artista mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía Thalía | Credit: Mezcalent Que Thalía esté a punto de alcanzar los 20 millones de seguidores en Instagram no es fruto de la casualidad. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Quinceañera, María la del barrio y Rosalinda es una de las artistas mexicanas más activas en las redes sociales. La cantante comparte su día a día en el ciberespacio, desde sus momentos menos glamurosos y más cotidianos hasta los más lujosos y extravagantes, como sucedió este domingo cuando la intérprete de éxitos como 'Amor a la mexicana', 'Arrasando' y 'No me enseñaste' presumió una de sus excentricidades favoritas en cuanto a comida se refiere: pizza repleta de caviar. "Es muy excéntrico, pero es perfección", reconoció Thalía mientras mostraba a través de sus historias de Instagram cómo preparaba el delicioso y carísimo manjar en su hogar. "Una buena pizza crujiente con caviar", comentó la también actriz de 50 años. Thalía Thalía y su pizza de caviar | Credit: Instagram Thalía Conscientes del elevado precio que tiene el caviar, o lo que es lo mismo los huevos del pez esturión, la excentricidad de la artista no pasó desapercibida entre sus seguidores. "La pizza más cara del mundo", comentó sorprendida una de sus fans al ver su porción de pizza completamente embadurnada de este producto tan exótico y al alcance de muy pocos. Thalía Thalía prepara su pizza de caviar | Credit: Instagram Thalía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las críticas, como se veía venir, tampoco se hicieron esperar. "Esto es ya un morbo más que excentricidad y una cachetada a la pobreza", se puede leer entre los miles de comentarios que no tardaron en inundar su publicación.

