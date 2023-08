Thalía llegó a 52 años y así celebró una fecha tan especial Tras haber iniciado su carrera profesional siendo una niña, ahora Thalía goza de éxito, se casó con Tommy Mottola y tiene dos hijos. En este contexto celebró un año más de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 26 de agosto de 2023, Thalía cumplió 52 años entre éxitos y también entre rumores de crisis matrimonial de Tommy Mottola que ambos han descartado por completo. Sin embargo, parece que nada se eso parece importar y ahora la famosa no dudó en celebrar una fecha tan especial, justamente, con su esposo y amigos cercanos. Así, la protagonista de la telenovela María la del barrio dio a conocer una serie de imágenes donde se le puede apreciar en un restaurante acompañada de Tommy Mottola, su hijo Matthew Alejandro, su inseparable amiga Lili Estefan y los esposos Hilfiger. "Que fortuna pasar este cumpleaños al lado de las personas que aprecio que amo profundamente", escribió Thalía para acompañar un video de su celebración que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Mi Tommy Mottola y mi Matthew, señora Hilfiger, señor Hilfiger y el coro espectacular del restaurante, cantándome las mañanitas 'estilo italiano' ¡esto fue asombroso!". Thalia Credit: Dominik Bindl/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aprovechó la ocasión para dar una serie de agradecimientos por tantas muestras de cariño. "Gracias a todos por tanto amor, Dee, Tommy por estar siempre ahí para mí y amarme tal como soy. Y ​​mi flaca hermosa, gracias por siempre estar a mi lado en todo momento mi ¡Cuca Bella! Ha sido un cumpleaños muy relajado y lleno de amor. Gracias a todos ustedes mis fans, mi ThalyFamilia por tantos pasteles, mensajes, textos que me mandaron el día de hoy", agregó. "Felicidad absoluta, llena de agradecimiento. ¡Me siento feliz celebrando la vida!". La actriz, quien portaba un atuendo beige con detalles oscuros, no podía ocultar su felicidad y no dudó en presumir su pastel de cumpleaños. Las felicitaciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. "¡Feliz cumpleaños!"; "¡Feliz cumpleaños tremenda exitosa! Eres única Thalía"; "¡Feliz cumpleaños hermosa!", y "¡¡Bella Thalía todo mi cariño y admiracion para ti!! ¡¡Espero tengas un increíble cumpleaños lleno de bendiciones y éxitos!! ¡¡Pásala increíble!!", fueron algunos comentarios. Thalía parece estar atravesando por un gran momento personal y lució radiante en este nuevo año de vida.

