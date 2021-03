Close

Thalía triste por la muerte de un ser querido muy importante para su carrera La cantante mexicana honró la memoria del creador de sus espectaculares diseños, el filipino Rocky Gathercole, quien falleció este miércoles a los 54 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Thalía está de luto por el inesperado fallecimiento de su diseñador de cabecera, Rocky Gathercole, quien elaboró algunos de los más excéntricos y atrevidos vestuarios que la mexicana ha lucido en el escenario. La artista honró la memoria y el talento del diseñador filipino con una galería de imágenes en sus redes sociales que muestra los laboriosos y detallados diseños que la hicieron brillar en sus presentaciones. "Una de las mentes más creativas de la industria de la moda nos sorprendió con su partida", escribió la cantante en su cuenta de Instagram. "Quien fuera un gran aliado de mis locuras y de mi forma excéntrica de verme en el escenario, se nos ha adelantado. ¡Cuántos vestuarios, cuántas piezas únicas y maravillosas!". Thalía envió sus sentidas condolencias a sus familiares y agradeció al diseñador por ayudarla a materializar sus atrevidos diseños. "Paz y luz para su familia y seres queridos. ¡Gracias por atreverte a ser diferente!", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Mezcalent.com; Arun Nevader/Getty Images for Art Hearts Fashion El cuerpo del diseñador de 54 años fue encontrado en su casa en la ciudad de Quezón, Filipinas. Por el momento se desconoce la causa de muerte. Gathercole empezó su carrera luego de huir de Filipinas a los 14 años tras sufrir maltrato y abuso infantil. Se estableció en Arabia Saudita, donde su empleador lo animó a convertirse en diseñador. Ahí pasó dos décadas, hasta llegar a presentar sus diseños en la Semana de la Moda de Miami en el 2010. Desde entonces, artistas de talla internacional como Lady Gaga, Jennifer López, Katy Perry, Britney Spears, Nicki Minaj y, por supuesto, Thalía, eligieron sus creaciones.

