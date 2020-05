Thalía vestida de grupera: “No coman murciélago, coman pollito” La artista hizo un video parodia en TikTok en el que se disfrazó como cantante del género grupero. ¡Míralo aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Thalía se puso bigote falso y se vistió de cantante del género grupero para invitar en clave de humor a sus seguidores en las redes sociales a que eviten comer murciélagos, animal que se ha asociado con el inicio del coronavirus. En el video compartido en Tik Tok, la artista usó el audio original del productor musical Carlos Chavira, que también hace parodias en las redes sociales, y señaló que existían otras opciones al murciélago como el pollo o los burritos. “Coman pollito, carnita, tortillas frijolitos, burritos, tortas, taquitos, tamalitos, frutita, pero no coman murciélago, porque se causa un desmadre por todos p….. lados, me c... la madre estando aquí encerrada, pi... coronavirus, me tienes hasta la madre”, cantó la mexicana en el clip, que ya suma más de 205,000 ‘me gusta’. La intérprete de “Amor a la mexicana” también revivió hace poco su pasado en Timbiriche con una actuación a dúo con su compañero de entonces Erik Rubín, con quien cantó a distancia la canción “No sé si es amor”, un tema que interpretaron en 1988. Desde que comenzó la cuarentena, Thalía se ha mostrado más activa que nunca en redes sociales. La actriz y cantante ha aprovechado para lanzar retos, parodias y revelar su rutina diaria desde su casa. Una de sus actuaciones más comentadas fue cuando recreó una de las emblemáticas escenas de la serie española La casa de papel donde interpretó a tres de sus personajes, Nairobi, Estocolmo y Palermo. Además, confesó que gracias a la cuarentena había podido descubrir interesantes series como esa de Netflix.

Close Share options

Close View image Thalía vestida de grupera: “No coman murciélago, coman pollito”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.