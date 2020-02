Thalía se declara fanática de Jim Carrey: "Lo amo produndamente" Le preguntamos a Thalía a quién le gustaría conocer y esto fue lo que nos respondió... By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del estreno de su nuevo sencillo “Ya tú me conoces”, junto con Mau y Ricky, Thalía aceptó ponerse a prueba jugando a ‘Completa la Frase’ con MezcalTV, todo girando en torno a la palabra ‘conocer’. El que me CONOCE bien sabe que… “No debe de hablar conmigo, dirigirme la palabra, una mirada, una sonrisa antes de mi café en la mañana”. La primera vez que CONOCÍ a Mau y Ricky… “¡temblaban de frío!, porque estaba a cinco grados bajo cero en el estudio de grabación del video”. Me gustaría CONOCER a… “Jim Carrey, que lo amo profundamente, soy fanática y lo quiero besar con su cara de “Grinch”. Image zoom Pensé que me CONOCÍA hasta que… “me convertí en madre, ahí el juego cambió”. Mis hijos me CONOCEN y saben que… “mami es muy muy divertida hasta que no; no la provoquen porque entonces sale la mamá estricta”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más loco que han hecho los fans para CONOCERME es… “esconderse debajo de mi cama en un hotel en Sudamérica por cuatro horas, sin parar, hasta que alguien descubrió que esa persona estaba ahí y ¡fue impávido!”. Advertisement

