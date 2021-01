Close

Thalía estalla contra los cuidadores de su abuelita: "¡No le hagan daño! La cantante y su hermana Laura Zapata siguen desesperadas. La terrible situación ya se ha cobrado una víctima mortal en el hogar de mayores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tanto Laura Zapata como Thalía siguen denunciando a viva voz las terribles circunstancias en las que se encuentra su abuelita Eva Mange en el centro de mayores donde permanece. Desde sus redes sociales, las hermanas han vuelto a compartir la terrible situación que no solo vive su abuela sino también otros pacientes del lugar. De hecho, uno de ellos acaba de perder la vida. "Murió la otra paciente que tenía escaras... Esto está pasando aquí", escribió Zapata en su perfil de Twitter. Con mucho dolor e impotencia, la intérprete de "Entre el mar y una estrella" lanzó un grito desesperado por su abuela dirigido a quienes la cuidan. En dicho escrito, la artista aseguraba que no le habían dado sus medicamentos y que la mujer pasó la noche en "un grito de dolor. "¡No le hagan daño!", expresó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tanto Laura como Thalía han sido víctimas de muchos ataques y críticas por mantener a su abuela en un lugar donde no la tratan adecuadamente. La protagonista de Esmeralda explicó que en las circunstancias en las que está no se puede mover todavía y hay que esperar a que se recupere un poco. Mientras eso pasa, sus familiares están pendientes de ella día y noche, pero igual las irregularidades se siguen dando. La situación actual de la pandemia tampoco favorece. Las denuncias correspondientes ya están hechas y la familia solo espera poder dejar atrás esta pesadilla pronto y que su abuela pueda reponerse a tanto daño causado. Tolo mejor.

Thalía estalla contra los cuidadores de su abuelita: "¡No le hagan daño!

