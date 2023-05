La Lista VIP: Thalía presenta docuserie, Tego Calderón estrena "La receta" y más ¡Tienes que ver el tráiler de la docuserie de Thalía! Además: no podrás dejar de bailar al escuchar la nueva canción de Tego Calderón, Karol G anuncia gira y más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir thalia mixtape soundtrack de mi vida Credit: Paramount+ Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Thalía presenta docuserie Thalia's Mixtape: El Soundtrack de mi vida ¡Thalía celebra por partida doble! La cantante y actriz mexicana acaba de lanzar su esperado álbum Thalia's Mixtape el cual cuenta con la colaboración de las leyendas musicales como David Summers de Hombre G, Aterciopelados y Rocco. Además, la estrella mexicana de 51 años presenta Thalia's Mixtape: El Soundtrack de mi vida, una docuserie de tres episodios que combina entrevistas e interpretaciones modernas de los clásicos musicales y de una etapa de la historia de la música en español. Esta producción cuenta además con la participación especial de Charly Alberti de Soda Stereo. Ya disponible en Paramount+. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tego Calderón estrena "La receta" Tego Calderón estrena "La receta", un pegajoso tema que cuenta la historia de una mujer que es la receta que le recomendó el doctor y de cómo está tan involucrado con ella, que no mira hacia ningún otro lado. Con este lanzamiento Tego nos recuerda por qué es uno de los artistas más destacados de la música. Su letra profunda y emotiva y su estilo único e inconfundible, hacen que la canción sea un éxito instantáneo entre sus seguidores y nuevos fans. Karol G anuncia gira Mañana será bonito tour karol g gira manana sera bonito tour Credit: Cortesía Karol G anunció su esperado regreso a los escenarios con su gira de estadios Mañana será bonito. Producida por Live Nation, la gira de seis ciudades comenzará el viernes 11 de agosto en Allegiant Stadium de Las Vegas con paradas en Pasadena, CA, Miami, FL, Houston y Dallas, TX, y East Rutherford, NJ. Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster.com a partir del 5 de mayo. Estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 3 La querida banda de los Guardianes se instala en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos. La cinta de Marvel Studios, Guardians of the Galaxy Vol. 3, protagonizada por, entre otros, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Will Poulter, Chukwudi Iwuji, Sean Gunn, Elizabeth Debicki y Sylvester Stallone, estrena el 5 de mayo en salas de cine del país.

