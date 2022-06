Thalía se despidió por última vez de su abuela a través de una llamada Si bien Thalía no pudo estar físicamente, no dejó de darle el último adiós a su abuelita Eva Mange a través de una llamada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía, abuela, Eva Mange Para nadie es un secreto que la señora Eva Mange, quien murió este viernes a sus 104 años, era una persona sumamente importante para sus nietas Laura Zapata y Thalía, quienes estuvieron hasta el último momento a su lado. Si bien Thalía no pudo estar físicamente, no dejó de darle el último adiós a su abuelita a través de una llamada. "Por supuesto que se lo comuniqué a Thalia, por supuesto que ella estuvo en contacto conmigo. La puse en altavoz y le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuela y bueno, pues en el momento que mi abuela expiró también se le comunicó", contó Zapata. Por su parte, la actriz mexicana estuvo al lado de Mange hasta el último suspiro, tanto así que falleció en sus brazos. "Mi abuela ya está dejando de sufrir, murió en mis brazos, se fue tranquila y le cerré sus ojitos… Siempre estuve con ella hasta el último momento", dijo a los medios de comunicación durante la misa en el cementerio del Panteón Francés de Ciudad de México este sábado. "Se fue llena de amor, se fue en mis brazos, se fue en los brazos de mi hijo Patricio también, muy contenta, muy feliz, muy llena de amor y acompañada como sé que ella lo hubiera querido", añadió. Aunque siempre es difícil lidiar con la pérdida de un ser querido, Zapata afirmó sentirse tranquila por la vida de su abuela, quien murió por causas naturales. "Satisfecha de haber cumplido con ella hasta el último momento", dijo. "Desde los tres años estuve con ella, ella conmigo, y para mí es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia a la luz". Zapata ha pedido el mayor respeto a su familia en medio de este duro momento. "Si quisiera que esta despedida de mi abuela no se convirtiera en 'sí va a venir o no va a venir'. El respeto a mi abuela, a la señorona doña Eva Mange Márquez que se quede en que estoy despidiendo a un gran ser humano, a 'La Perla de La Paz', que ha sido el tesoro de mi vida", sostuvo. En la tarde del viernes fue la propia Zapata quien hizo pública la noticia de su abuelita. "Ya voló mi amada abuela…Eva buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida", dijo. Thalía y Eva Mange Credit: Thalía Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Thalía dedicó en redes un emotivo mensaje donde agradeció todo el cariño y cuidado de su abuela. "Nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste como resolver nuestras emociones cantando y bailando", dijo. "Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela", añadió.

