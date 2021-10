El emotivo mensaje de Thalía a su hija Sabrina en su cumpleaños: "Qué privilegio ser tu madre" Este 8 de octubre Sabrina cumple sus 14 años y Thalía le ha querido dedicar un mensaje para decirle una vez más cuánto la quiere y admira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía y Sabrina Thalía y Sabrina | Credit: Thalía/Instagram ¡La "bebé" de Thalía se está haciendo toda una jovencita! Este 8 de octubre en que Sabrina Sakaë cumple 14 años, la cantante le ha querido dedicar un mensaje para decirle una vez más cuánto la quiere y admira. "¡Hoy mi bebé cumple 14 años! Sabrina Sakaë, amor mío, eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida", escribió Thalía en Instagram. "¡Eres una guerrera! Con un alma fuerte, poderosa, un corazón generoso y lleno de amor para compartir. Eres una maestra de vida, con la fuerza de reinventarte y de salir adelante ante cualquier obstáculo. ¡Eres MARAVILLOSA!", añadió. Captura de pantalla Captura de pantalla | Credit: Thalía/Instagram Por último, la intérprete mexicana se mostró como toda una madre orgullosa y le reiteró a su hija su amor incondicional. "Te admiro, te respeto, te sigo y sostengo tu mano en este caminar por la vida. Recuerda que en todo momento SIEMPRE, Dios te lleva en la palma de su mano y te rodea de su cuidado y amor. Hija, que privilegio ser tu madre, que regalo más hermoso el que me dio mi Señor al haberme elegido para ayudarle a moldear su voluntad en ti", añadió. "¡Te amo hermoso ser de Luz! ¡Feliz cumpleaños mi amor! Te AMOOOOOOOOO", finalizó el mensaje. Sabrina es la hija mayor de Thalía con el empresario Tommy Mottola. El otro hijo de la cantante es Alejandro Mottola Sodi, de 10 años. Thalía junto a su familia Thalía junto a su familia | Credit: Michael Tran/FilmMagi Thalía desde ya se preparara para los 15 años de Sabrina, quien tendrá un vestido hecho por el mismo diseñador que realizó el de sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diseñador Mitzi dijo hace unos meses en el programa Hoy (Televisa) que ya se estaban preparando para esa ocasión. "Estamos esperando a que pase tantito esto (de la pandemia), para poder trabajar juntos, o sea, tomar medidas, pruebas y todo eso. Quiere un vestido idéntico, igualito al de Thalía el de novia", dijo. "En este caso se llama doble bazar de seda, y ella dijo 'mami, cuando cumpla mis 15 años quiero un vestido idéntico como el tuyo de novia, nada más que lo quiero en rosa'. Lo quiere igual de la cola, quiere el largo de cola idéntico, igualito", agregó.

