Thalía de vacaciones en Aspen y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro

De vacaciones

La artista mexicana Thalía empacó maletas y se trasladó a Aspen para disfrutar de unas vacaciones junto a su esposo Tommy Mottola e hijos.

¿Reconciliación a la vista?

Desde hace un tiempo, los rumores de que Kourtney Kardashian y su expareja, Younes Bendjima, se encontraban en planes de regresar, comenzaron a incrementar. Ahora, la pareja fue captada dando un paseo en el parque de diversiones Disneyland. ¿Reconciliación a la vista?.

Al natural

La cantante Cardi B sin gota de maquillaje y hablando por teléfono durante una tarde de compras en un centro comercial en Miami.

De compras

Angelina Jolie disfrutando de un día de compras en Los Ángeles junto a sus hijas Zahara y Shiloh.

En familia

Kim Kardashian realizando algunas compras navideñas en la Quinta Avenida de la Gran Manzana junto a sus hijos North West y Saint West.

Espíritu Navideño

Bad Bunny en conferencia de prensa en el Centro de Convenciones en San Juan, durante su acto de repartición de regalos de Navidad para los niños.

Lindo gesto

William de Cambridge junto a su hijo George, su padre, el príncipe Carlos y la reina Isabel II cocinaron pudines para veteranos de las fuerzas armadas inglesas en la vispera de la navidad.

¡A bailar!

La agrupación musical CNCO puso a sus fans a bailar durante su participación en el Y100's Jingle Ball 2019, en Sunrise, florida.

Pura diversión

Eva Longoria platicó con el Departamento de Turismo de Dubái sobre, entre otras cosas, el Shopping Festival de la cuidad. La actriz mexicoamericana también aprovechó su visita a Dubái para dar un paseo en camello.

En buena compañía

Gaby Espino acompañó a su novio Jaime Mayol al restaurante 'La placita', donde lo grabó y apoyó en la competencia con Zuleyka Rivera y Amaury Nolasco para ver quien hacía el mejor coquito, bebida típica puertorriqueña en estas fechas.

