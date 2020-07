Así celebró Thalía el cumpleaños 71 de su esposo Tommy Mottola ¡Amor del bueno! Tommy Mottola cumplió 71 años y así lo celebró su esposa, la cantante mexicana Thalía. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El empresario y productor estadounidense Tommy Mottola cumplió 71 años y su esposa, la cantante y actriz mexicana Thalía, de 48, lo celebró por todo lo alto. "Happy birthday my baby! ¡Un año más de vida mi amor! ¡Te amo tanto! ¡Feliz cumpleaños, celebrando tu hermosa vida! ¡Te amamos!" escribió la estrella de telenovelas junto a un video en Instagram donde ella le canta Las Mañanitas. La intérprete de "Amor a la mexicana" también dijo que tenía "sorpresas en cuarentena” para su amado. Si bien el cumpleaños de Mottola fue el 14 de julio en plena pandemia de coronavirus, la familia aún pudo pasar un momento inolvidable juntos. En un romántico post en Instagram, Mottola llamó a su esposa "la luz y el resplandor de mi vida". En su Instagram Stories, Mottola compartió videos de un festín en casa que incluía diferentes tipos de pizza, caviar, queso y frutas. También compartió videos de hermosos paisajes en Colorado, donde la familia tiene una propiedad. Allí se trasladaron para festejar al cumpleañero. La pareja también celebró recientemente el noveno cumpleaños de su hijo Mateo. "Eres bello, tan inteligente, tan cómico y tan lleno de amor y de vida", escribió Mottola sobre su hijo en Instagram junto a un video del niño con Thalía en la playa. Sin duda la pareja ha sabido mantener vivo el amor desde que se dieron el sí en una fastuosa ceremonia en la iglesia San Patricio de Nueva York en el 2000. En diciembre celebrarán 20 años de casados. ¡Otra poderosa razón para celebrar!

Close Share options

Close View image Así celebró Thalía el cumpleaños 71 de su esposo Tommy Mottola

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.