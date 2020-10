Así celebró Thalía el cumpleaños 13 de su hija Sabrina: mira las fotos nunca antes vistas Thalía celebra con un amoroso mensaje el cumpleaños 13 de su hija Sabrina. Mira las fotos nunca antes vistas de su princesa que la cantante publicó en Instagram. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Thalía celebró el cumpleaños número 13 de su hija Sabrina con un mensaje lleno de amor y fotos nunca antes vistas de la adolescente. La cantante mexicana vive un gran momento profesional con el estreno de su nuevo show en Facebook Watch Latin Music Queens y su nueva canción "Ten cuidado" junto a la reggaetonera colombiana Farina. Sin embargo el rol que más parece disfrutar la también actriz —y esposa del empresario y productor Tommy Mottola— es el de mamá. Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de clásicas telenovelas como Marimar y María Mercedes compartió un video en Instagram con un collage de imágenes de su hija Sabrina Sakaë, mostrando cómo ha crecido. "¡Feliz cumpleaños amor mío! ¡Sabrina Sakaë te AMO tanto vida mía! ¡Hoy te conviertes en una adolescente, 13 años!", expresó la orgullosa mamá. " Te amo preciosa mía y quiero seguir siempre a tu lado ayudándote y acompañándote a cumplir cada uno de tus sueños mi reina. ¡Bendita seas niña de dios! Esa canción te la compuse con todo mi amor, te amo mi hija". En el tierno video vemos a Thalía en fotos con su hija desde que ella era una bebé. La intérprete de "Amor a la mexicana" sale llenando de besos y abrazos a la niña y compartiendo con ella divertidos momentos como vacaciones en familia. Su esposo Tommy Mottola y su hijo Matthew Alejandro, el hermano menor de Sabrina, también aparecen en las imágenes. ¡Felicidades a la cumpleañera!

