Thalía se sincera desde el aislamiento y confiesa el trastorno que padece En medio de esta crisis de salud mundial, Thalía ha abierto su corazón y ha revelado la enfermedad con la que lidia desde hace años. By Teresa Aranguez Cercana y generosa como siempre, Thalía ha vuelto a abrirse en canal para hacer una confesión nada fácil y que podría servir de gran ayuda a la gente en estos momentos de miedo y crisis. Con el fuerte azote del coronavirus las medidas para prevenirlo deben ser una constante en nuestro día a día, entre otras cosas, lavarse las manos a menudo. Para la cantante estos hábitos le son familiares porque, tal y como ha reconocido de forma valiente, ella padece un trastorno que le empuja a hacer las cosas repetidas veces. "¡Mi vida cotidiana! La mayor marte de mi vida he venido controlando el Trastorno Obsesivo Compulsivo que desde joven fui desarrollando", comienza su sincero mensaje en redes sociales junto a un video muy divertido a la vez que revelador. Las manías y ciertos comportamientos le han acompañado desde hace muchos años por eso en estos momentos entiende más que nunca a las personas e invita a todos a que nos tranquilicemos y hagamos caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta compilación. Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puerta con un papel y un sinfín de rituales de limpieza, han sido una constante para mi", ha declarado sin tapujos. Image zoom Reconoce que la obsesión causa angustia y estresa mucho pero hay que hacerle frente con paz, tranquilidad y, sobre todo, con precaución y cuidado. "¡Ánimo guerreros!", grita y desea con fuerza.

