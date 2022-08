Thalía comparte el susto familiar que ha vivido: "Se nos enfermó" Desde sus redes, la artista dio a conocer qué ha ocurrido que le tiene tan preocupada en estos días. "Ya les contaré cómo se va recuperando mi bebé". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes tienen un poco de todo, desde la presentación de sus trabajos en sus diferentes empresas y disciplinas, hasta sus momentos más entrañables en casa y junto a su entrañable familia. En esta ocasión, Thalía hizo un anuncio que dejó a sus seguidores muy preocupados. La cantante mexicana informó de que uno de sus "bebés" se había enfermado y que se encontraba malita. La intérprete de "Entre el mar y una estrella" no se separó de ella en ningún momento y publicó varias imágenes de la pequeña, quien, a juzgar por las mismas, se encontraba con bajo ánimo. "Está enfermita mi bebé", escribió. Thalía Thalía | Credit: Walter McBride/WireImage Se trata de su preciosa Dóberman, la perrita que le acompaña en cada momento y que se ha convertido en su mejor compañera. ¡Hasta se queda con ella mientras Thalía hace ejercicio en su gimnasio! Ambas han creado un vínculo muy especial y así lo ha mostrado la artista y madre de dos en muchas ocasiones. La perrita de la empresaria estuvo tumbada la mayoría del tiempo y sin ganas de jugar, por lo que su mami humana tuvo que llevarla al doctor. "Nuestra bebecita se nos enfermó y yo aquí cuidándola. Las mascotas del hogar tan valiosas y amadas, siempre felices de vernos y ellos amándonos incondicionalmente. Ya les iré contando cómo se va recuperando mi bebé perruna", comunicó a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su amor por los animales es algo que Thalía ha mostrado siempre. Su ganado, su pony, sus pajaritos y su perros , además de otros animales, son una parte esencial de su vida y de su familia, cualquier cosa mala que les pase, también la siente como suya. Su perrita ya está en manos de los médicos y en pleno proceso de recuperación para superar este episodio de salud. Los mimos y cariñitos de su familia están siendo parte esencial de su tratamiento y su cura.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Thalía comparte el susto familiar que ha vivido: "Se nos enfermó"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.