Thalía comparte fotos sexy y poderoso mensaje en Instagram: "La mujer es dueña y señora de su cuerpo" La estrella mexicana Thalía posó muy sensual en Instagram y compartió importante mensaje sobre el respeto a la mujer. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Thalía compartió fotos en Instagram posando muy sensual en Instagram con un poderoso mensaje sobre el respeto a la mujer. Al igual que la cantante brasileña Anitta —que compartió una foto en bikini exigiendo que se respete a las mujeres y no se les juzgue por sacar su lado sensual en redes sociales— la cantante mexicana alzó la voz contra la discriminación. "Decir que una mujer se tiene que comportar de cierta forma para que se distinga y sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado. La mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder", expresó la icónica estrella de telenovelas. "La mujer lo es todo en un solo cuerpo, en ella está contenido el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas. Yo estoy a favor de cortar las etiquetas que nos han colgado por años con las tijeras de la libertad y del respeto". La esposa del productor musical Tommy Mottola añadió que la mujer puede ser multifacética y expresarse libremente en redes sociales sin censura. Thalía Image zoom Credit: Instagram/ Thalía "Yo soy dama, madre, esposa, empresaria, CEO respetada de mis compañías y soy cantante que igual puede interpretar canciones de amor y desamor, como canciones llenas de contenido sexy y provocativo. Mi alma puede a la vez interpretar canciones para niños tocando mi lado materno, como mi voz puede cantar alabanzas de agradecimiento a Dios", reconoció. "Soy influencer de redes sociales y del mismo modo puedo subir una foto totalmente provocativa y sexual, como una foto con mi marido e hijos. Una cosa no quita la otra. Todo coexiste en una experiencia llamada MUJER." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalía hizo un llamado en pro de los derechos de la mujer. "Aprendamos a ser más prudentes antes de hablar y no 'respetar a la mujer' solamente de dientes para afuera. Son tiempos de cambio y de un cambio acelerado e imparable en el cual todas estamos de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable", concluyó en su mensaje.

Share options

Close Login

View image Thalía comparte fotos sexy y poderoso mensaje en Instagram: "La mujer es dueña y señora de su cuerpo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.