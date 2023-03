La decisión de Thalía a las críticas y comentarios negativos que recibe A través de un simpático reel, la cantante mexicana compartió qué hará para poner un freno a todo lo que no aporte cosas buenas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El humor es una de las armas predilectas de Thalía, incluso cuando la cosa se complica. Así lo ha demostrado en su más reciente reel en Instagram. Ante la toxicidad que a veces le salpica en las redes sociales con críticas y comentarios negativos, la cantante mexicana ha compartido su decisión. Y lo ha hecho con su nuevo y exitoso tema, "Para no verte más", junto a Kenia Os. Un video tan divertido como irónico donde deja claro hacia dónde van todos esos mensajes que no aportan y cuya intención no es bonita. Thalía zapatos cenicienta San Valentín Credit: Instagram "Cuando estás con tu terapeuta y te das cuenta que la solución está en darle DELETE (borrar) a las cosas que te molestan (incluyendo gente)", escribió junto a un emoji de carcajadas la intérprete de "Desde esa noche". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una publicación cargada de humor pero directa a quienes la dedican escritos desagradables, que también se vieron reflejados en este post. "La falta de carrera, de conciertos y de proyectos interesantes se nota, y bastante", "Sobreactuada y lo que le sigue", "Me estresa su inmadurez", le expresaron algunos haters tras el video. Afortunadamente, fueron muchos más los que la aplaudieron en su decisión y la llenaron de halagos y piropos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La decisión de Thalía a las críticas y comentarios negativos que recibe

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.