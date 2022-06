Thalía comió ajo antes de darle un beso a Arturo Peniche El actor Arturo Peniche revela la razón por la que Thalía no tuvo reparo en llevar a cabo esa acción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1992, Thalía y Arturo Peniche fueron la pareja protagonista de la telenovela María Mercedes; la relación entre los actores fue tal que gustaban de gastarse bromas mutuamente. Así, en única ocasión, la intérprete de "No me acuerdo" decidió jugarle una mala pasada a su compañero antes de realizar una escena de beso. "Fue una maldad", relató Arturo Peniche al programa mexicano de televisión Chismorreo (Canal 6). "Me hizo la maldad de comerse un ajo para darme un beso, y yo le hice la maldad de agarrar una cebolla roja, masticarla, y darle un beso. A lo mejor el ajo no es tan gacho [tan feo], pero la cebolla, me ahogaba de la mordida que le di. [Y decía] '¡¿para qué lo hice!? ¡¿Para qué lo hice!?'". El histrión de origen mexicano reveló que la relación con la cantante, quien "es muy divertida", era tan buena que no dudaban en jugar cuando compartieron créditos; aunque dejó claro que ambos eran muy profesionales siempre. "Thalía y yo nos hacíamos muchas bromas, nos hacíamos muchas maldades", relató. "Obviamente, [los besos] eran de telenovela, no había lengüita ni eso". Thalia y Arturo Peniche Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, el famoso dejó claro que "tengo mucho tiempo que no la veo", aprovechó para enviarle a su colega un mensaje por el reciente fallecimiento de su abuela Eva Mange. "Mi Thalía te mando un beso muy grande. A Laura Zapata también le mando un beso muy grande". Arturo Peniche dejó claro que siempre ha sido muy profesional y a lo largo de 42 años de carrera artística siempre, "Nunca he permitido que la ficción transgreda a la realidad", advirtió. "Si de repente están aquí todos los muchachos [camarógrafos y equipo de producción], y luego hay una escena de beso, por acá [el chícharo] te dicen 'voltea a la cámara uno, a la cámara uno', no le vas a dar chance a la otra cabeza de pensar".

