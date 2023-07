Muere Thalia Chaverria, una jugadora estrella de New Mexico State University, acababa de cumplir 20 años Fuentes policiales aseguran que fue encontrada "inconsciente". Familia busca regresar sus restos a California. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalia Chaverria Credit: GoFundMe Una familia de California se encuentra destrozada tras la repentina muerte de Thalia Chaverria, una joven promesa del fútbol soccer que jugaba para New Mexico State University. (NMSU, por sus siglas en inglés) y quien falleció a solo días de haber cumplido sus 20 años. Mario Moccia, director del departamento de atletismo de NMSU confirmó este martes el fallecimiento de la joven originaria de Bakersfield, CA.. Por su parte la policía se encuentra investigando el fallecimiento luego de que Chaverria fuese hallada "inconsciente" en su residencia el lunes por la mañana, según reporta FOX News. Elementos de la Policía de Las Cruces respondieron a un llamado en la zona emitido hacia las 7:00 .A., hora local, indicando que había una "mujer inconsciente". Cuando llegaron a la vivienda de la joven deportista Chaverría había fallecido, según se indica. "La comunidad de New Mexico State es muy unida y esta tragedia se ha dejado sentir por todos lados", indicó Moccia. "Van nuestras más sinceras condolencias y plegarias para la familia y amigos de Thalia". "La mañana del 10 de julio Mandie y Lupe recibieron una llamada que nadie quiere recibir", indicaron Sonia y Jayd Lugo, quienes están ayudando a recaudar fondos en GoFundMe para ayudar a la familia ante la tragedia. "Thalia acababa de cumplir 20 años. Era una jugadora de soccer increíblemente talentosa de New Mexico State [University].", proseguía el mensaje. "Fue hermana de dos hermanos, hija y 'mamá' de sus bebés peludos. Mucha gente la quería. Su hermosa y larga cabellera rizada y su sonrisa quedarán en nuestras memorias para siempre". La investigación continúa pero según fuentes oficiales no hay razón para sospechar de alguna actividad criminal alrededor del fallecimiento.

