Thalía celebra en grande un nuevo objetivo cumplido La cantante mexicana Thalía agradeció a sus fanáticos por ayudarla a convertir otro sueño en realidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como auténtica fan de la tecnología, Thalía vive emociona en descubrir nuevas formas de mantenerse en contacto y acercarse más a sus seguidores. El mes pasado confesó su obsesivo interés en aprender sobre el blockchain, las criptomonedas y los ya populares NFT [Non Fungible Tokens], y reveló que se ha acercado a expertos y conocedores para entender un poco más del mundo virtual, su uso y beneficios. "Yo lo veo con mi hijo de 10 años. Él me dice: 'Má, ¿Por qué estás tan obsesionada con todo esto de los NFT? Es que no entiendo'", comentó a la revista Forbes. "Porque, hijito, está viniéndose algo único en la historia de este planeta. Es la primera vez que se está separando un mundo del otro para ser independiente. Esto es algo donde tú directamente vas a poder acceder a tu público". Eso fue justamente lo que hizo al lanzar su primera colección de tokens no fungibles, los NFT, que vendió en minutos en las plataformas digitales. La mexicana agradeció a sus seguidores por comprar sus creaciones y apoyarla en esta nueva aventura. "¡Bellezas por fin llegó el día que tanto esperé! Que alegría compartir con ustedes mi primer drop de NFT, una colección que ha sido creada con tanto amor por mujeres y para mujeres", compartió en su redes sociales junto a un muestrario de su trabajo. "Gracias a todos los que participaron en mi primer drop de #NFT #Creadorasdevida Todo se agotó y no puedo creer que Pachamama se fue en menos de 2 minutos", dijo sobre sus diseños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete mexicana viajó hasta su país para realizar este evento, que aseguró fue hecho por y para mujeres. Además, reveló que parte de los ingresos serán donados a fundaciones no lucrativas dedicadas a proteger y empoderar a la mujer, tal y como lo había imaginado. "Hubo una idea que dije: Bueno, a ver, se me antoja hacer un llamado a crear juntas una colección de NFT representando a la mujer hispana…..que todas podamos apoyarnos, que todas podamos tener ese proyecto entre nosotras, y así poderlo dispersar. Entonces, creo que eso va a estar increíble y hay mil cosas [por hacer]", comentó a Forbes.

