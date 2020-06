Thalía celebra orgullosa el fin de clases de sus hijos Luego de meses de asistir a sus hijos con sus tareas escolares, la cantante mexicana Thalía grita orgullosa que se graduaron con excelentes calificaciones. ¡Felicidades Sabrina y Mateo! Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como muchas madres, Thalía se convirtió en maestra durante la cuarentena para ayudar a sus hijos a seguir sus estudios desde casa, por lo que este jueves celebró el fin de curso de sus pequeños, Sabrina y Mateo. “¡Terminaron a pesar de todo! ¡Estamos tan orgullosos de nuestros bebés!”, exclamó la cantante junto una fotografía en familia en su cuenta de Instagram. “Terminaron sus grados con excelencia en medio del estrés y la incertidumbre que como chicos están enfrentando en estos tiempos tan extraños”. Con globos y galletas hechas en casa, Thalía reconoció el esfuerzo, no solo de los pequeños que tuvieron que estudiar durante el confinamiento, sino también de los maestros y padres que les ayudaron. “Mil hurras para los maestros y padres de familia que estamos ayudando a sacar lo mejor de nuestros pequeños en esta pandemia. Y millones de hurras para nuestros niños que en esta tempestad de sentimientos encontrados, han sabido sacar lo mejor de sí”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al principio del confinamiento, la cantante reveló en un vídeo humorístico que ayudar a sus hijos a hacer clases desde casa no era tarea fácil, sin embargo la energética mamá hizo todo lo necesario para ayudar a sus retoños a salir exitosos durante este momento de incertidumbre. A finales del mes pasado, la intérprete lanzó su más reciente proyecto, VivaKids Vol. 2, una producción digital dedicada especialmente para los niños.

