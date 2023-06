Así celebró Thalía el cumpleaños 12 de su hijo Matthew. ¡Mira sus fotos! Mira las fotos de Matthew, el hijo de Thalía y Tommy Mottola, que recién cumplió 12 años. ¡Feliz cumpleaños! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Tommy Mottola Credit: Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images Thalía celebró el cumpleaños de su hijo Matthew, fruto de su matrimonio con Tommy Mottola. La cantante y actriz mexicana le dedicó un tierno mensaje en Instagram. "¡Amor mío hoy cumples 12 años! Gracias por iluminar mi vida con tu alegría, con tu presencia y tu compañía. Por dejarme experimentar y descubrir este planeta a través de tus ojitos", escribió la famosa mamá. Thalía, quien también es mamá de Sabrina, compartió fotos de su hijo Matthew a través de los años. En las imágenes, vemos a la estrella mexicana jugando al boxeo con su hijo, y junto a Spiderman, entre otros momentos felices. "Es un regalo de Dios el ser tu madre corazón mío. En mí siempre tendrás una compañera de vida, una madre amorosa, una amiga traviesa, una maestra, una comediante, una aventurera, un exploradora, una cómplice, una constructora de legos imposibles, una atleta para seguirte el paso, no una cocinera, pero si una exploradora gourmet! Por ti soy y seré la mejor versión de mi", expresó en Instagram. "¡Te amo Matthew Alejandro!". La estrella de telenovelas como Marimar, María la del barrio y María Mercedes recibió un sinfín de comentarios sobre este tributo a su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalia Credit: Dominik Bindl/Getty Images "Feliz cumpleaños a tu bello hombrecito", comentó la cantante Gloria Estefan. "Que su nuevo año de vida venga colmado de bendiciones". Por su parte, su gran amiga, la presentadora Lili Estefan, escribió: "¡Happy birthday al niño más bello!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así celebró Thalía el cumpleaños 12 de su hijo Matthew. ¡Mira sus fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.