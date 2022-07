Thalía celebra cumpleaños de Tommy Mottola vestida de Cenicienta: "Celebrando a mi príncipe azul" De una forma muy especial, Thalía quiso festejar el cumpleaños número 73 de su esposo Tommy Mottola. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 14 de julio de 2022, Tommy Mottola cumplió 73 años. Ante ello, su esposa por más de dos décadas, Thalía, quiso felicitarlo de una manera muy especial. Así, la actriz mostró un venido donde se muestra vestida de Cenicienta y sentada en un columpio donde mira sonriente al productor discográfico, quien está detrás de ella y vestido de príncipe, también esboza una enorme sonrisa. "Feliz Cumpleaños a mi amor Tommy Mottola; un año más celebrando a mi príncipe azul. ¡Te amo! Te deseo mucha salud, felicidad y amor en este nuevo año de vida", escribió Thalía para acompañar en video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Tus hijos y yo celebramos tu vida mi amor" . Los internautas reaccionaron a esta original forma de de felicitación de la actriz a su marido y padre de sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, con buenos deseos para el festejado. "Y ¡siii! Que es tu príncipe azul"; "Muchas felicidades, que la vida llegue con bendiciones, felicidad y salud Tommy Mottola y Thalía"; "Hermosa y linda pareja"; "Me recuerda a la novela de Quinceañera", y "Feliz Cumpleaños Tommy Mottola, que Dios todopoderoso te bendiga y te siga regalando muchos años más para ver a tu hermosa familia que te ama", mencionaron. Thalía y Tommy Mottola Thalía y Tommy Mottola | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes enviaron elogios a los esposos. "Hermosa pareja"; "Esto es aaaaammmmmmoooorrrrrr"; "Muy bellos, felicidades"; "Que bonita pareja, que se cumplan sus deseos"; "Que hermosa pareja de cuento de hadas"; "A la princesa y el príncipe los adoro"; "Tooooodas queremos un Tommy Mottola", y "Que belleza, tan lindos", agregaron los usuarios. Thalía Credit: Thalía Instagram Thalía y Tommy Mottola parecen haber disfrutado mucho de esta celebración; aunque no dieron mayores detalles al respecto.

