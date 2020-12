Close

Caviar, rosas, joyas.... ¡Tommy Mottola, el marido más romántico con Thalía al celebrar 20 años de casados! ¡Cuánto lujo! ¡Así celebró el magnate de la música su aniversario con la bella mexicana, loco de amor por la mamá de sus hijos, después de dos décadas de matrimonio! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace 20 años que la superestrella mexicana Thalía se casaba en una boda de ensueño con el magnate de la música Tommy Motola en la bellísima Catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan. Bellísima, enamorada y hecha toda una princesa, la famosa actriz dio el sí quiero al amor de su vida en un enlace cuyas imágenes recorrieron el mundo en su momento. Image zoom Credit: Mezcalent Dos décadas y dos hijos después, su esposo continúa tan enamorado de Thalía como el primer día y hoy dedicó a su esposa el más bello de los mensajes: “Mi vida, mi amor, mi todo…” comenzó su cariñoso texto bajo este video del recuerdo: “Hace 20 años que llegamos al altar en la Catedral de San Patricio y mi vida entera cambió para siempre. Me llevó tiempo encontrarte, pero Dios es bueno y Él me trajo al amor de mi vida, mi único y mi verdadero amor”, dijo derrochando miel. “Estás siempre a mi lado, pase lo que pase, de forma incondicional. Estaré contigo hasta el infinito y más allá” y añadió en español: “¡TE AMO, mi amor!” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde sus historias, el célebre empresario compartió su íntima cena hogareña en una elegante mesa junto a su esposa para celebrar su amor. “Esta es nuestra cena de aniversario”, dijo mostrando los suculentos manjares frente a ellos. Image zoom Credit: IG Tommy Mottola “¡Miren qué delicia! Salmón ahumado, papas, caviar, además de unos tomates frescos de nuestro propio jardín, nuestro libro de aniversario… ¿qué hay mejor que esto?" Image zoom Credit: IG Tommy Mottola Image zoom Image zoom Credit: IG Tommy Mottola "Y, por supuesto , el amor de mi vida…” dijo mostrando a una coqueta Thalía, engalanada para la ocasión. Image zoom Credit: IG Tommy Mottola Después de cenar, el enamorado esposo no dudó en cantarle un improvisado cumpleaños feliz a su esposa, cambiando la letra a aniversario feliz, mientras mostraba sobre el pecho de Thalía una espectacular joya en la que podía leerse el número 20, los años que llevan unidos en matrimonio. Image zoom Credit: IG Tommy Mottola La intérprete de Amor a la mexicana no se quedó atrás en el cariñoso mensaje que le dedicó al padre de sus dos hijos: “Feliz aniversario, amor mío. Estos 22 años juntos han sido lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. ¡20 años atrás, salíamos de la catedral de San Patricio llenos de ilusiones y planes y mira hasta donde hemos llegado mi amor! Te amo profundamente, hoy y siempre, y agradezco a Dios el que juntos podamos acompañar a nuestros hijos por esta vida. ¡Felices 20 años de matrimonio mi amado Tommy!”

