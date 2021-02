Close

Thalí García sobre su aumento de peso: “Nunca nadie me había hecho sentir tan poca cosa” Luego de ser diagnosticada con una enfermedad, Thalí García dio a conocer que tuvo un aumento de peso que le ocasionado muchas inseguridades y también agresiones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estar en el mundo el espectáculo implica, en la mayoría de los casos, seguir los estándares que pide la industria; lo cual, puede resultar una tortura en muchas ocasiones. Thalí García vivió en carne propia la presión que se sufre cuando no se encaja en el estereotipo físico luego de aumentar de peso a causa de sufrir una enfermedad conocida como tiroiditis de Hashimoto. "Perdí mi autoestima muchísimo. Todos los días, sin exagerar, tengo que hacer un trabajo personal de meditar y pensar; además, de intentar amarme y respetarme como estoy en este momento. La quiero recuperar, he batallado un poquito, no ha sido fácil porque después de tantos años de alimentar el ego [resulta complicado]", confesó García a People en Español. "Nos preocupamos porque tenemos una presión social estúpida, por mostrar siempre lo mejor de nosotros: el mejor cuerpo, el mejor viaje, el mejor desayuno, la mejor pareja, el mejor esposo". Si bien, esta actriz de la teleserie El señor de los cielos presumía su imagen atlética y sensual, su aumento de peso le permitió descubrir la deshumanización de las redes sociales. Esto acrecentó sus inseguridades porque "nunca nadie, de frente, me había hecho sentir tan poca cosa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad, siento que muchos años fui parte de eso, y que este resultado lo obtuve, justo, cuando dejé de mostrarle a las personas esta imagen a la que estaban acostumbrados", agregó. "En el momento que dejé de verme o parecerme al modelo que quiere ver la gente, entonces, ya no les gusté". Ahora la también presentadora inició una campaña personal, que pretende hacer masiva, para motivar a los seres humanos a quererse tal como son. Por ello, ha decidido mostrarse públicamente tal cual es y que "la gente me admire o me siga por lo que soy y lo que tengo dentro de mí; no por como me veo", porque más allá de ser "actriz, soy mamá, amiga, esposa, hija". "¿Cómo cuatro o cinco extras, pueden hacer que mi percepción en las personas sea tan distinta?", Thalí García "¿Cómo un corte de pelo, cómo cuatro o cinco extras, pueden hacer que mi percepción en las personas sea tan distinta? Entonces, algo estamos haciendo mal todos. Así, tomé la decisión, hace unos meses, de subir unas fotografías a Instagram donde me mostraba cien por ciento como estoy, con mi celulitis, con mis kilos extra, sin retoque", reveló. "Otro error enorme que cometemos los humanos es permitir que nuestro valor nos lo dé alguien más. El valor se lo da uno mismo". Incluso, confiesa que por encajar se hizo un implante de senos que se retiró al ocasionarle problemas de salud y ahora confiesa que "me arrepiento de no haberle mostrado, al público que me seguía, algo mejor de mí, algo más que mis cuadritos en la panza". Sin embargo, quiere dejar eso atrás y ahora Thalí García disfruta de boda religiosa, que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero, en una ceremonia íntima que tendrá las medidas de seguridad extremas que pide la pandemia. "Siento que una boda después de cuatro años y medio de vivir juntos, estar casados por el civil y tener hijos, me da mucha más ilusión", concluyó.

