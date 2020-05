“Qué horrible, pareces niño”. Thalí García responde a los que critican su nuevo estilo de cabello “Qué horrible, pareces niño”. Thalí García responde a los que critican su nuevo estilo de cabello. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días atrás se llevo a cabo la reunión virtual de los actores que protagonizaron la telenovela de Telemundo Silvana sin lana. Sarah Mintz -antes Martiza Rodríguez, Carlos Ponce, Thalí García, Adriana Barraza, Marimar Vega, Marcela Guirado, Santiago Torres, Ricardo Abarca, Alexandra Pomales, Briggitte Bozzo y Patricio Gallardo se reunieron de manera virtual a más de tres años de su final para responder las preguntas de sus fans y recordar esa inolvidable etapa en sus vidas. "Yo estaba pasando por un momento de mi vida superfuerte cuando hicimos Silvana sin lana y fue un proyecto que sin querer me regaló ciertos momentos y a ciertas personas que de verdad no lo cambiaría por nada”, dijo Thalí García, quien lució una larga cabellera rubia durante la transmisión. Días después la actriz sorprendió en sus redes sociales al relatar que había recibido un sinnúmero de críticas por cortarse el cabello. “¿Qué te hiciste en el cabello? Lo tenías hermoso. No me gusta tu look actual”. Ella respondió: “Los insultos no han parado con respecto a mi corte de cabello. Es increíble como pueden amar o destruir a una persona que no conocen solo por su aspecto físico. Pensé en boletinar cada mensaje y cada cuenta pero la verdad esa gente no vale la pena. ¡Me dan asco!”. Cabe recalcar que la actriz ya se había cortado su melena hace unos meses atrás pero optó por ponerse una peluca durante la transmisión del reencuentro de los protagonistas de Silvana sin lana. Acto seguido, Thalí compartió varias imágenes de los hirientes mensajes que ha recibido. Algunos usuarios no solo criticaron su cabello sino que también le dijeron que se estaba “poniendo gordita”. Mira los terribles mensajes que le escribieron a Thalí: En un último mensaje, García expresó: “si piensan que porque somos personas públicas, tienen derecho a humillar u ofender, están muy equivocados. ¿Con qué calidad moral le escribes a alguien dando una opinión que no te pidieron? Como les dije hace unas semanas, yo sé quien soy y no necesito la aprobación de nadie”. Lo que debes saber de la actriz mexicana Thalí García: 1. Se sometió a una cirugía parasacar de su cuerpo los implantes. “Hace casi 10 años tomé la decisión de colocarme implantes de seno porque como muchas fui víctima de los estándares de belleza que nos venden por todos lados, aparte muchos me sugerían que tendría más trabajo si ‘mejoraba mi imagen’”. 2. Nunca soñó con ser actriz, pero siempre estuvo vinculada al mundo artístico. “Empecé a los 10 años conduciendo en una televisión local, pero era más como una cuestión de hobby y trabajo. Era lo que hacía los fines de semana y me daba un poco de dinero y, además, era súper divertido. 3. En su adolescencia sufrió bullying. “Crecí en una ciudad muy pequeña de provincia donde la mentalidad de la sociedad es bien complicada. Desde los 10 años trabajaba en televisión y la gente siempre me veía como la rara. Siempre me sentí como la ovejita negra. Además era súper estudiosa y siempre tenía las mejores calificaciones porque la mayoría del tiempo fui una chica becada y necesitaba mantener mis dieces perfectos para no perder la beca. Entonces estuve rodeada de gente de mucho dinero que trató de hacerme menos en algún momento de mi vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4. Tiene una hija que se llama Natalia. “Yo quise ser mamá desde que tenía 20 años, pero no fue hasta los 25 que tuve la oportunidad de serlo. Ella es mi más grande bendición, mi motor y mi motivación en la vida. También canta. “No me considero cantante pero es algo que me encanta y que he hecho de hobby desde niña.

