Thalí García reaparece en traje de baño tras quitarse los implantes Actriz de 'El señor de los cielos', Thali García, compartió imágenes en traje de baño donde muestra los resultados de su cuerpo ‘al natural’. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A días de que la actriz Michelle Renaud revelara al mundo entero su decisión de quitarse los implantes de seno, la artista Mexicana Thalí García recurrió a su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que se había sometido a una cirugía para sacar de su cuerpo los implantes. “Hace casi 10 años tomé la decisión de colocarme implantes de seno porque como muchas fui víctima de los estándares de belleza que nos venden por todos lados, aparte muchos me sugerían que tendría más trabajo si ‘mejoraba mi imagen’”, comenzó explicando la actriz, quien al igual que Renaud ha sufrido importantes daños en su cuerpo debido a los implantes. Tras el escrito, Thalí optó por no publicar nada más en sus redes…hasta hace unos días atrás. García, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Silvana sin lana y El señor de los cielos, reapareció en Instagram luciéndose en traje de baño e informando sobre su actual estado de salud. “Yo duré 10 años con los implantes y los últimos 3 años de mi vida fueron una pesadilla”, se escucha decir a Thalí en el clip que publicó el pasado domingo. “Quería levantar la voz por todas esas mujeres que así como yo, padecieron esta enfermedad que es horrible, no se lo deseo a nadie”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la grabación, la actriz compartió imágenes en traje de baño y donde muestra los resultados de su cuerpo ‘al natural’. “Si tienes implantes y te sientes ‘rara’ acude a un médico pronto”, recomendó la actriz. Advertisement

