Thalí García sigue el ejemplo de Michelle Renaud y también se quita los implantes de seno La actriz de El señor de los cielos y Silvana sin lana llevaba años padeciendo los efectos secundarios de los implantes. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Michelle Renaud fue muy valiente al alzar la semana pasada la voz sobre el daño que pueden ocasionar los implantes de seno en la salud. “Los implantes sí hacen daño, sí son tóxicos y sí te generan muchos síntomas de los cuales nadie habla”, reconocía la novia de Danilo Carrera tras someterse a una cirugía para quitarse los implantes de seno. “Soy creo que la más plana que existe en el planeta y estoy muy contenta con mi cuerpo”, afirmaba después de la operación. Su testimonio ha servido de ejemplo a muchas mujeres, entre ellas compañeras de profesión, como es el caso de Thalí García. La actriz mexicana, que ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Silvana sin lana y El señor de los cielos, quiso seguir los pasos de Michelle y este martes se sometió a una cirugía para sacar de su cuerpo los implantes. “Hace casi 10 años tomé la decisión de colocarme implantes de seno porque como muchas fui víctima de los estándares de belleza que nos venden por todos lados, aparte muchos me sugerían que tendría más trabajo si ‘mejoraba mi imagen’”, comenzó explicando la actriz, quien al igual que Renaud ha sufrido importantes daños en su cuerpo debido a los implantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Muchos de ustedes saben que hace un par años empecé con problemas hormonales severos, sobre todo en la tiroides, también problemas agudos de visión en el ojo derecho. Todo esto para mí era muy extraño, mi salud siempre había sido muy, muy buena y de unos años para acá todos los días me veía la cara hinchada y el cuerpo inflamado, en general con mucha retención de líquidos. Gracias a un post que vi de una colega Michelle Renaud (y que sin conocerla quiero agradecerle por su valentía y por contar su testimonio que sé ayudará a muchas más) llegué a manos del Dr. Rodrigo Morales para entender y conocer más acerca la Breast Implant Illness y quien rápidamente me hizo sentir en confianza y segura de mi procedimiento”, contó la intérprete de 29 años. La actriz es consciente de que hay daños que son irreversibles pero de otros, como la inflamación constante o la fatiga, afortunadamente podrá recuperarse por completo. “Hace años que no siento que lleve una vida normal, padezco todo el tiempo los efectos secundarios misteriosos de esta enfermedad”, se sinceró Thalí, quien espera que cada vez sean más las mujeres que se sumen a alzar la voz sobre el daño que pueden ocasionar los implantes. “Si tienes implantes y te sientes ‘rara’ acude a un médico pronto”, recomendó la actriz. Advertisement

Close Share options

Close View image Thalí García sigue el ejemplo de Michelle Renaud y también se quita los implantes de seno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.