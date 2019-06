La obsesión por lucir un cuerpo perfecto lleva a muchas personas –en su mayoría mujeres– a someterse a estrictas dietas con tal de bajar de peso que terminan poniendo en riesgo su salud. Thali García, quien interpreta a ‘Vivi’ Solano, la hija de Jorge Salinas, en la telenovela de Telemundo Un poquito tuyo, lo sabe muy bien ya que lo ha vivido en su propia piel.

La actriz mexicana de 29 años, quien también dio vida a la hija de Maritza Rodríguez en la exitosa comedia romántica de Telemundo Silvana sin lana, probó semanas atrás una famosa dieta que le causó importantes daños en su organismo y que hizo que su cuerpo colapsara.

“En esta dieta básicamente no comes azúcar, no comes carbos, solo comes grasas, proteínas, algunas verduras y suplementos. La verdad es que fue muy difícil, fue como lo más estricto que yo he hecho en toda mi vida. No me sentía bien mientras estuve haciendo la dieta, pero el miércoles de la semana pasada finalmente mi cuerpo como que colapsó y tuve vómitos y fiebre y malestar en todo el cuerpo”, explicó Thali por medio de un video que compartió a través de Instagram.

Tras acudir a un gastroenterólogo y realizarse las pruebas pertinentes, la actriz descubrió que no solo tenía un desajuste hormonal tiroideo sino que además tenía los triglicéridos altísimos, lo que podía causarle un infarto.

“Después de muchos años tuve un desajuste hormonal tiroideo, que quienes tienes tiroides saben lo que eso significa; uno se siente fatal, pero aparte para mi sorpresa tenía los triglicéridos al doble de lo que una persona normal debe de tener. Esto implica un riesgo grandísimo porque te puede tapar las arterias y puedes tener un infarto o algo que desencadene en la muerte”, detalló.

“Aparte de todo lo que me está jodiendo en este momento pues no tengo energía para entrenar, los últimos días me he sentido fatal, me he cansado subiendo las escaleras de mi casa”, agregó.

La actriz quiso hacer público lo sucedido para crear conciencia sobre lo importante que es cuidar la salud.

“Está muy mal que a mis 29 años mi cuerpo esté con esta situación por voluntad propia, porque con honestidad les digo que los últimos años de mi vida han sido una búsqueda incansable de qué hacer para ser flaca o mantenerme o ser fit”, se sinceró.

“¿Y por qué les estoy contando todo eso? No para victimizarme, ni mucho menos, sino para que vean que es peligroso, que no está bien someter a cambios tan bruscos y tan extremos a su cuerpo”, dijo Thali, quien asegura haber aprendido la lección.

“Creo que nos hemos vuelto super banales, y me incluyo completamente. Le hemos dado demasiada importancia a cómo nos vemos o a cómo deberíamos de vernos sin entender que lo más importante es que tengamos balance, paz y tranquilidad en nuestras vidas y darles un buen ejemplo a nuestros hijos y a las personas que nos rodean”, concluyó la actriz.