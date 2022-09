"Les juro que me veía en el espejo y no me reconocía y no me reconocía más allá del físico, que por supuesto esta enfermedad modificó mis facciones, mi cuerpo, todo; pero no me reconocía de acá. Siempre me he considerado una mujer superguerrera, superfuerte, superpositiva y soy esa amiga que siempre te quiere echar porras y sacarte adelante, entonces como que por primera vez en mi vida no podía ni siquiera ser esa amiga para mi misma", contó la intérprete de 33 años en un video que compartió este jueves a través de las redes sociales con un propósito claro: motivar a otras personas que puedan estar pasando por una situación similar porque "sí se puede". Y Thalí es el claro ejemplo de ello.