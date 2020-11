Thali García luce orgullosa su celulitis y manda un mensaje inspirador a sus fans

Según la actriz de El señor de los cielos, siempre ha encontrado imperfecciones en sus fotos. "Me destrozan en críticas y si a eso le suman mi cabello corto. Verme así me hace sentir mucha inseguridad porque ustedes están acostumbrados a verme de otra manera, me aíslo, no quiero subir contenido así, porque siento que este cuerpo no me representa, me deprimo, dejo de sentirme sexy, me da pena que mi esposo me vea sin ropa".