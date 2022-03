De actriz de la telenovela Salomé a fisioculturista: ¡Así luce Thaily Amezcua 20 años después! La actriz de series como Amor mío y El amor no tiene precio dio un giro radical a su vida y su físico y su imagen nada tiene que ver con la que vimos en estos éxitos televisivos. ¡Qué transformación! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A comienzos del año 2000, Thaily Amezcua se convertía en una de las caras más queridas y solicitadas en la televisión mexicana. Sus papeles en historias mundialmente aplaudidas como fue el caso de Salomé, donde interpretó a Romina, es un ejemplo de ello. Aunque a esta serie le siguieron otras también muy reconocidas como las recordadas El Pantera o Mujeres, casos de la vida real, la mexicana dio un giro de 180 grados no solo a su carrera sino también a su vida. Su imagen menuda y delgada ha pasado a la historia, pues ahora es una mujer enfocada en el cuidado del cuerpo y la enseñanza del fitness. A lo largo de los últimos años Thaily se han entregado en cuerpo y alma a moldear su figura y ayudar a otras personas a que hagan lo propio, convirtiéndose así en una de las grandes musas del ejercicio y el bienestar. La poderosa Thaily, como se hace llamar en las redes, es un ejemplo de disciplina y de cuidado absoluto de su templo. Y su empeño es transmitir este conocimiento a los demás con sus rutinas de ejercicios accesibles en sus distintas plataformas. Para ello, la mexicana de 43 años ha formado parte del programa Cuéntamelo Ya! en cuyo segmento ha dado a conocer cómo mover el cuerpo, definirlo y añadir musculatura, entre otras cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus redes son también un espacio de aprendizaje donde constantemente publica los ejercicios y las rutinas en el gimnasio que le han llevado a tener el cuerpo escultural que posee. Thaily Amezcua La transformación de Thaily Amezcua | Credit: IG/Thaily Amezcua y telenovela Salomé La televisión sigue siendo un lugar que no ha dejado del todo. Tuvo la oportunidad de participar en el reality show Reto 4 elementos presentado por Montserrat Oliver, donde hizo frente a situaciones tan desafiantes como grandes lecciones de vida. Una de sus más recientes intervenciones ha sido Las estrellas bailan en Hoy, del Canal de las Estrellas, Televisa, donde dio a conocer también sus dotes como bailarina. No ganó pero aprendió y lo pasó en grande. Su entrega y pasión por la actividad física recuerda mucho a otra gran actriz y colega, Vanessa Guzmán, quien además de seguir trabajando como actriz, ha transformado su cuerpo y enfocado su vida en el mundo del ejercicio y fisioculturismo con unos resultados espectaculares.

