El fotógrafo peruano Mario Testino queda fuera de consideración para la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry El fotógrafo peruano ha quedado descartado para realizar los retratos oficiales de la boda del príncipe Harry con Meghan Markle, tras ser acusado de conducta sexual inapropiada. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Los escándalos de acoso y conducta sexual inapropiada siguen a la orden del día. El diario The New York Times publicó el domingo en primera plana las acusaciones de un grupo de modelos masculinos contra de los reconocidos fotógrafos Bruce Weber y Mario Testino. Las declaraciones incluían revelaciones de explotación sexual y abusos. El escándalo ha sido tal que la influyente revista Vogue y su poderosa editora Anna Wintour han anunciado que no trabajarán más con los dos fotógrafos, al menos por el momento. En este sentido, el peruano de 63 años ha sido descartado como posible fotógrafo oficial de la boda del príncipe Harry con Meghan Markle el próximo mayo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Advertisement

Close Share options

Close View image El fotógrafo peruano Mario Testino queda fuera de consideración para la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.